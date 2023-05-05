Общество 05 мая 2023, 23:59 Школьница из Татарстана принесла на уроки пистолет Ученица из Набережных Челнов принесла на занятия в школу пневматический пистолет

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Школьница из Татарстана принесла на уроки пистолет, сообщило издание «Подъем». В пресс-службе республиканского МВД подтвердили информацию и добавили, что оружие было пневматическим.

Журналисты выяснили, что вооруженная девочка учится в одной из школ Набережных Челнов. По словам ее одноклассников, несколько дней назад ученица якобы угрожала им расправой.

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В пресс-службе республиканского МВД отметили, что пока не знают, откуда взялась информация об угрозах. Прибывшие на место полицейские выяснили, что у девочки был пневматический пистолет, без баллона.

«Сейчас с ней (школьницей — прим. ред.) инспекторы по делам несовершеннолетних работают. Вызвали туда законных представителей — маму», — уточнили в ведомстве.

В начале апреля восьмиклассник из Новосибирска принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в одноклассника. Пострадавший получил ушибы тканей, медики оказали ему помощь. Правоохранители организовали проверку по факту стрельбы. Знакомы нападавшего отметил, что молодой человек плохо учится и часто вступает в конфликты.