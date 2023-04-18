Эксклюзив 18 апреля 2023, 13:22 «Уличный пацан». Выстрелившего в одноклассника школьника из Новосибирска назвали конфликтным СК начал проверку после того, как школьник из Новосибирска выстрелил в одноклассника

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Ученик одной из школ Новосибирска выстрелил в своего одноклассника из пневматического пистолета. Пострадавший мальчик получил ушибы мягких тканей, медики оказали ему помощь. Нападавший плохо учился и часто вступал в конфликты, рассказал источник «360». По его словам, руководство учебного заведения не отчислило проблемного подростка после случившегося.

Конфликт перерос в стрельбу

Стрельба в школе случилась около двух недель назад. Ученик восьмого класса принес пневматический пистолет и выстрелил в своего одноклассника.

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«Конфликтует, успеваемость у него очень плохая. Такой уличный пацан, быдло, можно сказать. Постоянно прогуливает [уроки], [устраивает] стычки с одноклассниками. Пришел с пневматом, выстрелил однокласснику в грудь <…> после этого отсидел два дня в СИЗО, его выпустили, из школы не исключили», — рассказал источник.

По его словам, нападавший мальчик занимался самбо, хулиганил, но в рамках разумного. Другой собеседник «360» рассказал, что мальчик пока не посещает уроки. Пострадавший восьмиклассник, по предварительной информации, перевелся в другую школу.

Делом заинтересовались следователи

В пресс-службе СК по Новосибирской области сообщили о начале проверки по факту стрельбы в школе. По данным следствия, восьмиклассник случайно выстрелил в предплечье одноклассника 4 апреля. Мальчик получил ушибы мягких тканей, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, после чего примут процессуальное решение.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли пневматический пистолет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. С подростком провели разъяснительную беседу, сообщил «Коммерсант».

Ранее 16-летний ученик девятого класса устроил стрельбу в одной из петербургских школ. Против мальчика возбудили уголовное дело.