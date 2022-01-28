Школьница из Екатеринбурга придумала похищение ребенка, чтобы прогулять танцы
В Екатеринбурге девочка соврала о похищении ребенка, чтобы не ходить на кружок танцев
В Екатеринбурге школьница выдумала историю про похищение мальчика, чтобы не ходить на танцевальный кружок. О случившемся девочка сначала рассказала матери, а потом — и полицейским.
Девятилетний ребенок заявил матери по телефону, что лично видел момент похищения из окна, сообщил Telegram-канал «Екатеринбург № 1». Якобы незнакомец набросил на мальчика мешок и куда-то утащил.
Женщина велела дочери оставаться дома вместе с сестрой, а сама позвонила в полицию. На место происшествия приехали правоохранители, сотрудники ПДН и участковые.
В беседе с полицейскими девочка убедительно описала одежду похищенного, после чего они просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что мальчик с указанными приметами действительно гулял во дворе. Но ребенка никто не похищал.
Когда школьницу снова спросили о произошедшем, она созналась в обмане. Историю ребенок выдумал, чтобы пропустить занятие танцами. Идти на кружок девочка не хотела, но мать не разрешала ей прогуливать.
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