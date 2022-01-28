В Московской области неизвестные похитили женщину-бухгалтера и потребовали за нее выкуп в размере двух миллионов рублей. Коллеги пропавшей не смогли подтвердить «360» факт похищения.

В рыболовном клубе «Ихтиолог», где работает 34-летняя Ольга Розова, уточнили, что на работу женщина действительно не вышла.

«Мы ничего не знаем. На работу не выходила, но факт пропажи подтвердить не можем. Прекрасный сотрудник», — отметили сослуживцы.

О похищении Розовой сообщил Telegram-канал Shot. Перед пропажей бухгалтер вышла с работы в привычное время, но домой не вернулась. Дети женщины позвонили ее лучшей подруге, и та обратилась в полицию.

Пустой автомобиль Ольги обнаружили на одной из дорог Волоколамска. Машина была закрыта, цела и стояла на обочине.

Вечером этого же дня молодому человеку Розовой пришло сообщение с массой грамматических ошибок и опечаток. В нем неизвестные потребовали заплатить выкуп в размере двух миллионов рублей и дали сутки на сбор денег.

По факту случившегося возбудили уголовное дело и начали оперативно-разыскные мероприятия.