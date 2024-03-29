Общество 29 марта 2024, 18:30 Муфтий вручил медаль спасшему людей в «Крокусе» школьнику Муфтий Гайнутдин наградил 15-летнего Халилова, спасшего 100 человек из «Крокуса» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил награду 15-летнему подростку Исламу Халилову за спасение людей в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемонию награждения провели до традиционной пятничной молитвы в молельном зале Московской соборной мечети. Халилов получил медаль мусульман России «За заслуги». По словам юноши, он не считает себя героем — просто выполнял свою работу.

Реклама

Ранее в школе Красногорска благодарственными письмами наградили проявивших героизм при спасении людей в «Крокус Сити Холле» Ислама Халилова и Артема Донскова.

Ислам подрабатывал в гардеробе концертного зала. В момент теракта он вывел из здания около сотни людей. Число жертв трагедии в «Крокусе» превысило 140 человек.