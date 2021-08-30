Российские врачи высказали свое мнение об очной учебе школьников в пандемию

С 1 сентября школьники России вновь сядут за парты, обучение начнется в очном формате. «Коммерсант» узнал мнение врачей, оправдан ли такой шаг в пандемию.

Мнения медиков на этот счет разнятся. Они считают, что первые несколько недель действительно могут пройти очно, а дальше все будет зависеть от ситуации. Если число заражений начнет увеличиваться, то целесообразно снова перейти на удаленку, как это было весной 2020 года.

Медики надеются, что скоро разрешат вакцинацию подростков до 18 лет. По их мнению, это сможет уберечь детей от опасности коронавируса. Пока продолжается очное обучение, нужно неукоснительно соблюдать все рекомендации «Роспотребнадзора», это поможет избежать вспышек болезни.

Некоторые врачи считают, что решение вывести детей на очную учебу не связано с доскональным анализом обстановки. Скорее, с фактом, что держать школьников дома уже просто невозможно — страдают и сами дети, и их родители.

В России в ближайшие три года изменят правила ЕГЭ. В экзамене хотят максимально сократить количество формальных тестов. Уклон будет делаться на объяснение, понимание и практику.