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    28 августа 2021, 14:43

    Отменять ЕГЭ для гуманитариев нельзя — Фальков

    Екатерина Шамина

    Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отказался отменять ЕГЭ для абитуриентов, поступающих на гуманитарные направления. Он не увидел смысла менять вид экзамена для части выпускников.

    Отменять ЕГЭ для гуманитариев нельзя — Фальков

    Об этом Валерий Фальков рассказал на Российской креативной неделе, сообщило РИА «Новости».

    «Я не могу поддержать такое предложение — делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями, — рассказал он.

    Ранее глава Министерства заявил, что ведомство намерено ужесточить требования к проведению школьных олимпиад. Эта мера позволит усложнить конкуренцию при поступление в вузы. По его словам, в этом году количество абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ, и победителей олимпиад было больше, чем бюджетных мест.

    Также Минобрнауки обсудит целесообразность возвращения к системе поступления в вузы в две волны. Правила приема в вузы были изменены в сентябре 2020 года. Теперь студентов зачисляют в одну волну. Против такого принципа по итогам приемной кампании 2021 года в том числе высказывался ректор МГУ Виктор Садовничий.