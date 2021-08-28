Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отказался отменять ЕГЭ для абитуриентов, поступающих на гуманитарные направления. Он не увидел смысла менять вид экзамена для части выпускников.

Об этом Валерий Фальков рассказал на Российской креативной неделе, сообщило РИА «Новости».

«Я не могу поддержать такое предложение — делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями, — рассказал он.

Ранее глава Министерства заявил, что ведомство намерено ужесточить требования к проведению школьных олимпиад. Эта мера позволит усложнить конкуренцию при поступление в вузы. По его словам, в этом году количество абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ, и победителей олимпиад было больше, чем бюджетных мест.

Также Минобрнауки обсудит целесообразность возвращения к системе поступления в вузы в две волны. Правила приема в вузы были изменены в сентябре 2020 года. Теперь студентов зачисляют в одну волну. Против такого принципа по итогам приемной кампании 2021 года в том числе высказывался ректор МГУ Виктор Садовничий.