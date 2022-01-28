Школьники стали чаще заикаться из-за пандемии

Из-за пандемии российские дети стали чаще страдать заиканием. Об этом рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

Врач заявила, что существует более 800 причин, которые приводят к речевым нарушениям различной степени тяжести, — от плохой экологии до неправильных типов воспитания. Пандемия тоже внесла свою лепту.

«Проблемы в период пандемии точно есть. Они чаще всего невротического характера, в том числе и увеличение количества детей с заиканием», — объяснила она.

Легкие нарушения речи, например, когда ребенок неправильно выговаривает звук, можно исправить. Тяжелые — как проблемы с речью у детей с расстройствами аутистического спектра или умственной отсталостью — требуют долгой и кропотливой работы, подчеркнула Покровская.

«Во взрослом возрасте такие проблемы возможно скорректировать, здесь самое главное — это мотивация взрослого человека. Если у него есть сильное желание, то он, как правило, справляется с этим», — добавила она.

Однако если сам человек не желает избавляться от дефектов речи, а инициатива исходит от окружающих, даже самых близких, шансы на успех невелики, заявила логопед. При этом с годами решить проблемы с речью становится сложнее.

«Будут трудности именно автоматизации введения этого в речь. Установки уже сформированы, закреплены многолетней практикой, но если человек хочет, он это исправит. Доказательство этому — огромное количество людей, которые поступают в театральные институты, исправив свою речь», — заключила Покровская.