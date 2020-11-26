Первый центр патологии речи и нейрореабилитации для детей появился в Подмосковье

В Подмосковье открылся центр патологии речи и нейрореабилитации. Там будут помогать детям с проблемами речевого развития. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Первый центр патологии речи появился в регионе. Он функционирует на базе детского клинического многопрофильного центра. В учреждении работают невролог, логопед, педиатр, сурдолог, нейропсихолог и другие специалисты, которые будут помогать маленьким пациентам решать проблемы с речью.

«Это первый подобный центр в Подмосковье. Здесь организовано лечение детей с задержкой речевого развития и дефектами речи: заиканием, нарушением внимания, дислексией, дисграфией, расстройствами, при которых ребенок путает буквы и слоги, и другими патологиями речевого развития», — отметила главный врач детского клинического многопрофильного центра Нисо Одинаева.

Она добавила, что пациенты проходят комплексную диагностику, которая позволяет выявить причину появления нарушений. На задержку речевого развития могут повлиять неврологические заболевания, нарушения слуха и множество других причин.

В центре будут лечить пациентов от восьми месяцев до 18 лет. В учреждении предусмотрено как амбулаторное, так и стационарное наблюдение. Лечение проходит по ОМС. Направление можно получить у лечащего врача.