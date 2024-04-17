Общество 17 апреля 2024, 15:51 Школьники из Донбасса поучаствовали в профориентационном мероприятии МГИК Пресс-служба МГИК

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Учащиеся школ из ЛНР и ДНР стали участниками профориентационного мероприятия, которое провел Московский государственный институт культуры. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Школьники посетили Научно-производственное объединение имени Лавочкина и прошли мастер-классы в Центре создания прототипов и макетов изделий МГИК. Подросткам рассказали на экскурсии об истории освоения космоса и показали образцы спутников и передвижных лабораторий.

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Учащиеся во время мастер-классов также создавали мозаики с цветными стеклянными каплями в технике «фьюзинг» на космическую тему и рисунки.

«Созданные школьниками работы в ближайшее время планируется представить на выставке в Государственной Думе РФ», — указали в пресс-службе.

Ранее дети из Белгорода, отдыхающие в волоколамском оздоровительном лагере, побывали на экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Ребятам показали тигров, лам, викуний, джейранов и других животных.