Подмосковье 08 апреля 2024, 13:31 Живущие в оздоровительном лагере дети из Белгорода побывали на экскурсии под Волоколамском Светлана Борщева

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Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

Сотрудники Центра объяснили, что животные должны чувствовать себя в питомнике спокойно. Поэтому их содержат в просторных вольерах, правильно кормят и вовремя лечат. Ребята с большим интересом отнеслись к идее поближе увидеть не только копытных, но и хищников — амурского тигра, белых медведей и росомах.

Светлана Борщева Светлана Борщева Светлана Борщева Светлана Борщева Светлана Борщева Светлана Борщева

Большинство девчонок и мальчишек уже бывали в зоопарке в своем родном Белгороде. Ребята вспоминают, что видели там пауков, рептилий, льва и белок. В сычевском зоопитомнике их больше вчего впечатлили совы, орлы и яркие африканские попугаи. Всеобщий восторг вызвал жираф.

Для школьников, которые вынужденно разлучены с родителями, создали все условия для комфортного пребывания в Подмосковье. Ребята продолжают учиться по школьной программе, посещают экскурсии и мастер-классы.

Белгородцы, отдыхающие в Волоколамске, ранее уже успели посетить музей семьи великого князя Константина Константиновича Романова в селе Осташево. Теперь — побывали в зоопитомнике.

«Я сегодня удивился, что здесь есть белый медведь, амурский тигр, леопард. И конечно, жираф! Я всему здесь удивился», — делится впечатлениями Тимур Фальков.

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