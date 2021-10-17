Школьникам в Казани приходилось учиться стоя

Казанских школьников заставляли учиться стоя за партой. Эксперимент провели в гимназии № 14 среди младшеклассников. Родители пожаловались на проблемы со здоровьем у детей, написала газета «Комсомольская правда».

Городская гимназия № 14 в Казани стала площадкой для образовательных экспериментов. Здесь руководство школы внедрило систему Базарного. Ученики младших классов, ставшие частью исследования, вынуждены были учить уроки за партами без стульев, стоя. Методика подразумевает обучение стоя в течение 10 минут, после чего встать должен другой ученик.

Эксперимент долго не продлился. Родители школьников стали отмечать проблемы со здоровьем. У некоторых детей сильно заболела спина. Позицию родителей услышало руководство гимназии, и специальные столбы убрали из школьных кабинетов.

Депутаты Госдумы Олег Смолин и Михаил Берулава предложили другое касающееся школьников нововведение. По мнению парламентариев, школьную форму для младшеклассников можно чипировать. Так родители всегда будут знать, где находятся их дети.