Российские депутаты перечислили плюсы чипирования школьной формы

Одежду для школьников младших классов можно чипировать, чтобы отслеживать их местоположение, считают депутаты Госдумы Олег Смолин и Михаил Берулава.

«Дети свободно гуляют, играют, а родители будут знать, где они находятся. Я думаю, что это было бы особенно хорошо для младших классов», — сказал Берулава в беседе с Ura.ru.

Смолин согласился с этой точкой зрения. Он отметил, что поддержал бы идею чипирования формы и другой одежды, если речь идет о младшей школе, «ну, может быть, еще пятый, шестой класс».

Для школьников старшего возраста этот метод не подойдет, подчеркнул депутат.

«У российских подростков попытка тотального контроля вызовет скорее отрицательный результат. Как минимум с того времени, когда человек начинает понимать себя, когда формируется личность, надо работать с сознанием, а не с тотальным контролем», — отметил Смолин. По его словам, общество тотально контроля приведет к формированию несамостоятельно человека.

В Китае тоже решили вшивать микрочипы прямо в школьную форму для детей. Таким образом, появится возможность следить за всеми их перемещениями. Родители будут знать, даже когда их ребенок сходил в туалет. По мнению властей, это поможет обезопасить детей от многих ситуаций. Если ребенку будет грозить опасность, то семье или учителям придет сигнал на мобильный телефон.

При этом не все родители оказались довольны таким нововведением. Многим показалось, что это похоже на систему слежки за преступниками, которые носят электронные браслеты.