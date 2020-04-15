Школьникам рассказали о вреде гаджетов на самоизоляции

Российским школьникам приходится учиться удаленно из-за ситуации с коронавирусом. Чтобы сохранить зрение и не испортить осанку, им лучше ограничить время на гаджеты. Лучше, если ребенок будет читать, рисовать и играть в настольные игры.

В Роспотребнадзоре напомнили о профилактике здоровья детей школьного возраста в условиях самоизоляции и дистанционной учебы. Советы опубликованы на сайте ведомства.

«Когда дети вынуждены учиться удаленно и больше времени проводить дома в сидячем положении за компьютером, родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов», — напомнили специалисты. В противном случае возрастает риск заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза.

Жизнь ребенка стоит организовать так, чтобы у него меньше времени было на игры в телефоне или планшете. Заменить их стоит на настольные игры, чтение книг, рисование и творчество. Важную роль играет и физкультура: между занятиями необходимо делать 10-минутный перерыв, выполнять упражнения на снятие напряжения с мышц и давать отдых глазам.

Необходимо позаботиться и об обустройстве рабочего места ребенка. Оптимальным вариантом освещения в Роспотребнадзоре назвали левостороннее. Расстояние от монитора до глаз должно быть минимум 70 сантиметров, а от стола до глаз — не менее 25 сантиметров. Нагрузку на глаза нужно дозировать.

В России каждый третий ученик не может освоить минимум школьной программы. Качество образования в стране будут повышать. Для этого среди учебных заведений уже отобрали 30% наиболее слабых, чтобы оказать им методическую поддержку.