Треть школьников в России посчитали отстающими от программы

Каждый третий ученик в России не осваивает даже минимум школьной программы. Чтобы повысить качество образования, среди школ отобрали 30% наиболее слабых, им окажут методическую поддержку.

Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС рассказал, что перед российскими школами стоит задача к 2024 году войти в топ-10 по качеству общего образования. Между тем сейчас около 32–35% учеников не осваивают минимум по тем или иным предметам, хотя у стран-лидеров этот показатель на уровне 5%.

По словам Музаева, еще до эпидемии они согласовали проект «500+» по работе с 30% слабых школ страны, которые выявили по итогам всероссийских проверочных работ в прошлом году. Этим школам будут оказывать адресную и методическую поддержку.

«Если мы сейчас подтянем их по качеству образования, то 30% школ и детей, которые в них учатся, будут получать более качественное образование, мы окажем методическую серьезную помощь учителям, директорам школ. И когда мы подтянем вот эту нижнюю выборку, у нас автоматически в целом подтянется все образование», — объяснил Музаев.

Он добавил, что задачи массово наказывать отстающих или переучивать все школы в России нет.