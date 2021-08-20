Школьникам предложили добавить новые предметы

Современная жизнь диктует новые требования к среднему образованию, поэтому в учебную программу нужно добавить психологию, финансовую и цифровую грамотность и некоторые другие предметы. К этому призвали учителя, которые приняли участие в исследовании международной образовательной компании «ЯКласс».

«Главным предметом, который необходимо добавить в школьную программу, четверть учителей (23%) назвали психологию. 18% опрошенных — финансовую грамотность, 17% — инновационные технологии, по 13% — цифровую грамотность и эмоциональный интеллект, 9% — креативные техники», — приводит РИА «Новости» результаты опроса.

Всего 4% педагогов выступили за обучение школьников базовому программированию. Еще меньше учителей — всего 3% — выступили с идеей включить в школьную программу дополнительный иностранный язык.

По данным опроса, две трети респондентов считают существующую систему школьного образования устаревшей, 55% указали на ее частичную неактуальность, а 16% — полностью. Почти 30% опрошенных учителей назвали российскую образовательную систему соответствующей запросам учеников и рынка труда. В исследовании приняли участие более двух тысяч педагогов по всей России.

В начале июля «Коммерсант» сообщил, что российских школьников в обязательном порядке начнут учить, как анализировать свои доходы и расходы, как копить и инвестировать. По данным издания, стандарты школьного курса финансовой грамотности разработали специалисты Минпросвещения при участии Центробанка.