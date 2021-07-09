Российским школьникам будут преподавать финансовую грамотность

Российские школьники в обязательном порядке начнут изучать финансовую грамотность. Детей научат, как анализировать доходы и расходы, а также копить и инвестировать. Кроме того, юным россиянам объяснят, как не стать жертвой мошенников.

Преподавание финансовой грамотности закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), сообщил «Коммерсант». Эти стандарты были разработаны Минпросвещения при участии Банка России.

Обязательными они станут с 1 сентября 2022 года, но школы по согласованию с родителями могут начать обучение финансовой грамотности уже в предстоящем учебном году.

При этом речи о новом предмете не идет, поэтому новация не приведет к повышению часовой допустимой нагрузки на детей. Финансовые навыки распределят между математикой, обществознанием и географией.

Такие знания необходимы школьникам, согласны эксперты и представители банка. Учителя же опасаются, что изучение финансовой грамотности за счет других предметов не пойдет на пользу учащимся.

Летная школа имени А. И. Покрышкина в Подмосковье воспитывает отважных романтиков: кроме приверженности здоровому образу жизни и смелости, они испытывают особую любовь к небу. Среди критериев отбора в школу — хорошая учеба, отказ от курения и алкоголя, крепкое здоровье и твердость характера. Принимают в летную школу после девятого класса. Обучение в ней бесплатное. В следующем году будут набирать тех, кто окончил восемь классов.