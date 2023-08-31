Общество 31 августа 2023, 17:32 Школьник пожертвовал свои накопления пострадавшим на АЗС в Махачкале Подросток передал 120 тысяч рублей пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале РИА «Новости»

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Юный дзюдоист из Дагестана пожертвовал самостоятельно накопленные 120 тысяч рублей на помощь пострадавшим при взрыве в Махачкале. Сбережения 12-летний подросток передал в фонд «Все вместе», сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

«В дагестанский региональный фонд „Все вместе“ обратился многократный призер чемпионатов по дзюдо <…>, представляющий школу олимпийского резерва города Кизилюрта», — процитировало сообщение РИА «Новости».

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По словам спортсмена, он копил деньги, чтобы отпраздновать день рождения. Однако после громкого ЧП решил отдать сумму пострадавшим.

Взрыв в Махачкале прогремел 14 августа. По предварительным данным, пожар возник на автосервисе, потом перекинулся на склад с горючими удобрениями и попал на находящуюся рядом заправочную станцию. Погибли 35 человек, в том числе трое детей, более 100 пострадали.