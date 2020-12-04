Школа Хабаровска назвала драку между уборщицей и учеником «внутренним делом»

Руководство хабаровской школы, где уборщица подралась с учеником, не хотело выносить конфликт за пределы учебного заведения. Директор Вера Абросимова в беседе с «360» призналась, что произошедшее сильно подорвет его авторитет.

Ставшая участником конфликта уборщица работает в школе с 2011 года. У директора не было к ней претензий как к работнику. Уволили женщину еще вчера. Родители ребенка подчеркнули, что у них никаких вопросов нет.

«Школа — это большая семья, мы должны решать эти вопросы вместе. <…> Учителя убедили детей убрать запись и не показывать никому. Это внутреннее дело. Мы подставляем школу. Мы столько зарабатывали авторитет и потеряли его в одночасье. Это очень тяжело. Дети согласились. Как это просочилось, я не могу сказать», — прокомментировала случившееся Абросимова.

Она заметила, что «жизнь взрослому человеку испорчена», а учебное заведение потеряло работника. Директор с сожалением отметила, что дети сразу же не обратились к ней и не просили разобраться в ситуации.

Учитель сцепившегося с уборщицей школьника допустила, что все может закончиться уголовным делом.

«Она применила физическое насилие. Может закончиться штрафом, примирением сторон, но дело возбудят», — сказала педагог.

СК уже начал расследование по статье о побоях. Максимальная санкция по ней предполагает лишение свободы сроком до двух лет.