Хабаровскую уборщицу уволили после драки с учеником. СК завел дело

В школе № 49 Хабаровска, где произошла драка между уборщицей и учеником седьмого класса, начались проверки. Ситуация обратила на себя внимание следователей, которые уже возбудили уголовное дело.

Сотрудник хабаровской школы в беседе с «360» рассказал, что ударившая мальчика женщина больше в учебном заведении не работает.

«Уборщицу уволили. Она вчера сразу подала заявление», — пояснил собеседник телеканала.

Проверку после случившегося начала прокуратура, органы по делам несовершеннолетних и управления образования.

В школе добавили, что участвовавший в потасовке мальчик чувствует себя хорошо. Его родители «вообще не хотели возбуждать никаких дел». Тем не менее следователи, уточнили в пресс-службе СК РФ по Хабаровскому краю, завели дело о побоях.

В версии следствия, накануне «технический сотрудник школы применил физическую силу в отношении ученика». Обстоятельства случившегося уточняются.

Семью, которая воспитывает ребенка, в учебном заведении охарактеризовали как благополучную.

На видео, снятом очевидцами, уборщица сначала ругалась на ребенка матом. После взаимных оскорблений женщина ударила школьника по щеке, между ними завязалась драка.