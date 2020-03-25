Шипулин ответил на обвинение Резцовой в «набивании карманов»

Шипулин выразил сожаление, что великая российская спортсменка снова старается напомнить людям о себе — «не реальными делами, а публичными провокациями». Он подчеркнул, что похожая ситуация уже не однократно случалась. Бывший спортсмен заявил, что не собирается спорить со своей коллегой через СМИ. Он отметил, что не будет оценивать ее высказывания. По словам Шипулина, между ним и Резцовой никогда не было конфликта — нет его и сейчас.

Шипулин депутат отметил, что олимпийская чемпионка не понимает специфику работы депутатов. Он уверен — если бы она понимала, как работает законодательство и Госдума, то не стала бы делать такие высказывания. Экс-биатлонист отметил, что не раз говорил, ради чего избирался в Госдуму. Его слова процитировало РБК.

Не раз подчеркивал, что избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях. У меня нет и не было такой цели. Половину своей зарплаты я отдаю Совету ветеранов своего округа, еще часть трачу на благотворительность Антон Шипулин.

Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года. Он стал депутатом Госдумы в сентябре 2019 года.