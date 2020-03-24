«Идут, чтобы набить карманы». Биатлонистка раскритиковала своих коллег, идущих в депутаты

Российские спортсмены забывают, с чего они начинали и какие барьеры преодолевали. В этом уверена биатлонистка Анфиса Резцова. Вместо того, чтобы тренировать детей, многие из титулованных лыжников «подались» в Госдуму.

Яркий пример, по ее мнению, — Антон Шипулин, который не так давно завершил спортивную карьеру. «Меня спросили, пошел ли Антон в депутаты на благо развития биатлона? На что я ответила: „Сомневаюсь“. Они идут в Госдуму, чтобы просто набить свои карманы», — заявила Резцова.

На яркие высказывания биатлонистки ответил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Комментатор Дмитрий Губерниев. «Ах, Анфиса… Вспоминаю, как много лет назад все билборды в Химках призывали голосовать за Анфису Резцову, кандидата в депутаты Государственной Думы! Но никто не виноват, что жители городского округа Химки за вас тогда не проголосовали! Я, кстати, тоже!», — заявил в своем Telegram-канале телеведущий.

Антон Шипулин избран депутатом Госдумы в Свердловской области в сентябре 2019 года.

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Олимпиады-2010 в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете. В декабре 2018 года Шипулин объявил о завершении карьеры.