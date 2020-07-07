Схиигумен Сергий не пришел на суд по делу о распространении фейков

В свердловском суде рассматривают дело о распространении бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым) недостоверной информации. Лишенный сана монах на заседание не явился.

Делом экс-священника занимается суд в Верхней Пышме. Трансляцию заседания судебный участок № 3 Верхнепышминского района запустил в социальной сети «ВКонтакте».

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, на судебное заседание не явилось», — подчеркнула судья Александра Белошейкина. Она добавила, что интересы схиигумпена представляет его защитник.

Бывшего схимонаха обвинили в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Это административное правонарушение указано в части 9 статьи 13.15 КоАП.

Скандал, связанный с именем духовника и основателя Среднеуральсклького женского монастыря отца Сергия, разразился после его недавних проповедей. Он уверял прихожан в отсутствии пандемии COVID-19 и заявил, что россиян из-за нее поместят в «электронный лагерь Сатаны». Священнослужитель также проповедовал о «беззаконной самоизоляции» и лишении россиян работы и свободы.

В епархии запретили схиигумену вести проповеди, но он ослушался веления церкви и продолжил общаться с паствой в таком же ключе, призывал людей к протестам. Церковный суд в итоге лишил мужчину сана священнослужителя.