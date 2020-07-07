«Глас вопиющего в пустыне». Мария Шукшина заступилась за экс-схиигумена Сергия

Бывшего схиигумена Сергия Романова решили лишить священнического сана из-за высказываний, опубликованных на YouTube. За священнослужителя вступилась актриса Мария Шукшина, которая заявила, что тот выступает за правду.

Актриса отметила, что схиигумен высказывается против цифровизации. В качестве примеров она назвала законы о дистанционном образовании и эксперименты с искусственным интеллектом. По словам Шукшиной, все эти вопросы обсуждают ученые, но церковь молчит.

«Проповедь отца Сергия меня поразила. Это глас вопиющего в пустыне. Я возрадовалась, что хоть кто-то это говорит. Это слово, как живительный глоток свежей надежды, свежего воздуха, который нам — русским православным верующим — необходим», — сказала актриса в обращении, опубликованном на YouTube пресс-секретарем схиигумена Всеволодом Могучевым.

Шукшина добавила, что не хочет для подрастающего поколения жизни в электронном цифровом концлагере. Она подчеркнула, что необходимо не выгонять Сергия из монастыря, а молиться за него.

«Слово правды воздается только здесь, он стоит за правду, за слово и Иисуса Христа. Таких людей не то что единицы, а единица. Молиться за него нужно, за его здоровье», — заключила актриса.

Схиигумену Сергию запретили проповедовать после заявлений о создании «электронного концлагеря Сатаны» и проклятий РПЦ. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отправил священника под церковный суд, а позже Епархиальный суд постановил лишить Сергия священнического сана.