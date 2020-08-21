Об этом Хабиров сказал во время встречи с активистами, сообщило ИА «башинформ.рф». Он подчеркнул, что если стороны не найдут компромисс до 4 сентября, то Куштау официально станет охраняемой природной территорией.

«Я даю две недели, чтобы сформировать координационное совещание, мы должны провести консультации и найти решение. Не найдете решение — 4 сентября я направляю документы, мы подготовили полный пакет, чтобы Куштау дать статус особо охраняемый территории. История с Куштау закрыта. Разработка ее невозможна», — сказал он.

Больше недели жители Башкирии выходили на митинги к подножию шихана Куштау. Они требовали власти не допустить разработки уникального природного объекта региона. Там собиралась работать местная компания по производству соды «БСК». Она установила на горе паспорт объекта и планировала огородить территорию.

Протестующие устроили у горы палаточный лагерь. Однако компания пыталась разогнать активистов. В итоге начались потасовки. Многие пострадали и были задержаны. Глава республики заявлял, что шихан надо освободить, а работы отложить. Хабиров выступает за компромиссное решение.

Жителей Башкирии поддержали и другие россияне. В интернете создали петицию с требованием запретить разработку башкирских шиханов. Также на этот счет высказались и знаменитости. Среди них музыкант Юрий Шевчук, телеведущий Максим Галкин, рэпер Фейс.