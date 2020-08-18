«Мы все друг друга услышали». Как активистам в Башкирии удалось остановить разработку шихана Куштау

Больше недели башкиры выходят на стихийные протесты к подножию шихана Куштау — уникального природного объекта региона. Местная компания по производству соды получила от властей разрешение на разработку горы, однако сдавать ее без боя население оказалось не готово. Сейчас глава республики заявил об отзыве работ.

Куштау будет жить

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выступил с заявлением о том, что гору нужно освободить, а работы отложить, чтобы прийти к решению, которое устроит и протестующих, и «Башкирскую содовую компанию» (БСК, также известная как «Сода»).

«Мы все друг друга услышали. <…> До того момента, пока не будет найдено компромиссное решение, на гору никто не пойдет. Туристы — да, техника БСК — нет. Надо переходить в плоскость нормального цивилизованного общения», — заявил он.

Мирные протесты местных экоактивистов и просто неравнодушных граждан переросли в потасовки, в том числе и с представителями правоохранительных органов. Хабиров назвал такой результат недоработкой администрации, которая недостаточно внимательно изучила настроения людей перед вынесением вердикта относительно судьбы Куштау.

«Все это начало превращаться в довольно сильное столкновение. Пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел — два из них находятся в больнице. Была большая свалка, никому не нужная», — добавил он, описывая события прошедшей недели.

Требования отставки

Хабиров также предложил собрать координационный совет, на котором все стороны смогут мирно высказать свою точку зрения. Однако представители протестующих заявили, что на встречу с вице-премьером регионального правительства Азатом Бадрановым их не пустили.

Глава республики объяснил это тем, что не может разговаривать с представителями национальной организации «Башкорт», которую признали экстремистской, несмотря на многочисленные протесты, в том числе и со стороны юристов.

Сейчас жители Башкирии массово требуют отправить в отставку главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Он выступил против «лжезащитников, которые занимаются решением своих узких коммерческих вопросов и интересов». Абдрахманов также назвал протестующих «наркоманами, бывшими уголовниками, ваххабитами, экстремистами, националистами и прочей нечистью».

Однако Хабиров за подчиненного заступился и сказал, что не видит поводов для его отставки, несмотря на стихийное недовольство управленцем, высказываемое жителями региона. Абдрахманову якобы угрожали, так что Хабиров даже запретил ему встречаться с людьми на акциях протеста, опасаясь за здоровье чиновника.

Некоторые бойкотируют самого губернатора республики и даже требуют его отставки, так как именно Хабирова обвиняют в том, что «Башкирская содовая компания» получила разрешение на срез шихана.

При этом многие жалуются на то, что после прекращения акций в защиту Куштау их пытаются выдавить с рабочих мест. Радий Хабиров пообещал разобраться с преследованиями, однако заявил, что тем, кто нарушает закон, помочь он не сможет.

«То, что люди вышли, это и вина власти. Если вы дадите факты, давайте разберемся. Дайте списки. Мы еще раз будем встречаться, я главам уже дал это понять», — заявил он.

Борьба за родную землю

С 8 августа в Башкирии идут протесты. Тогда местные жители обнаружили, что власти дали добро компании на срез шихана Куштау — уникального природного объекта, которому, к сожалению, статус памятника природы так и не присвоили. «Сода» собиралась начать геологическую разведку, а затем приступить к работе. На горе уже установили паспорт объекта, привезли колючую проволоку, чтобы огородить территорию.

Однако местные жители не согласились сдаться, уверенные, что за Куштау «Сода» заберет у них и все остальное. Несколько тысяч человек вышли к подножию Куштау с флагами Башкирии, чтобы живой цепью помешать технике попасть на гору.

В итоге протестующие разбили палаточный лагерь, чтобы сотрудники БСК не смогли проникнуть на шихан ночью. Но и БСК сдаваться не захотела — по словам протестующих, компания присылала чоповцев, «гопников» в масках и с кастетами, вызывала полицию, чтобы разогнать активистов. Протестующие, в свою очередь, строили баррикады, чтобы отстоять шихан. Сегодня задержаны и арестованы порядка 80 человек.

Многие получили ранения, в том числе и несколько правозащитников, приехавших на место и присоединившихся к митингу. В дальнейших потасовках, которые не прекращались на протяжении недели, пострадали и сотрудники правоохранительных органов, пытавшихся прекратить драки.

Глава республики пообещал, что работы на Куштау остановят до тех пор, пока не будет найден компромисс. «Содовой компании» должны будут предложить другое место для разработки.

Однако адвокат Гарифулла Яппаров уверен, что радоваться еще рано — глава региона известен тем, что далеко не всегда держит данное слово.

«Не расслабляйтесь, Хабиров не в первый раз не выполняет свои обещания. Сейчас вы в эйфории, но расслабляться не нужно», — сказал он.

Пока же бывшие протестующие стали устраивать уже экологические акции — собирать мусор и очищать территорию, на которой шла борьба за будущее горы.

Сейчас в поддержку протестующих создана петиция, требующая запретить разработку башкирских шиханов. На момент публикации ее подписали более 30 тысяч человек. В поддержку протестующих выступили и различные медийные личности: телеведущий Максим Галкин, рэпер Фейс и лидер ДДТ Юрий Шевчук.