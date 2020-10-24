Схиархимандриту из Ивановской области запретили проводить службы из-за пасторских нарушений

В отношении настоятеля Никольского прихода в Ивановской области Иоанникия продолжается доследственная проверка. Теперь его освободили от должности и запретили проводить служения.

«В связи с выявленными многочисленными пастырскими и каноническими нарушениями в обустройстве приходской жизни, что привело к крайне негативным последствиям на Никольском приходе села Чихачево Верхнеландеховского района Ивановской области, <...> а также священнической присяги схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) освобожден от должности настоятеля прихода и запрещен в священнослужении», — говорится в сообщении пресс-службы Кинешемской епархии Ивановской митрополии Московского патриархата.

Эта мера будет действовать до рассмотрения дела в епархиальном суде.

В начале октября местная жительница попросила Следственный комитет проверить Свято-Никольскую обитель в Ивановской области на сектантскую деятельность. К делу также подключился депутат Госдумы Евгений Марченко. По предварительной версии паломников обители принуждают к тяжелому труду и настаивают на продаже квартир.