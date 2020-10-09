Обитель в Ивановской области попросили проверить на принадлежность к сектам

Свято-Никольскую обитель в Ивановской области хотят проверить на сектантскую деятельность. Запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет направили после обращения местной жительницы.

В ведомства обратился депутат Госдумы Евгений Марченко, сообщило РИА «Новости». Речь идет об обители в ивановском селе Чихачево и ее схиархимандрите Иоанникии.

Проверить храм попросила жительница региона Екатерина Рыбина. Она рассказала, что проповеди Иоанникия в обители ее мать Ирина Агапова посещала еще 10 лет назад. Потом женщина переехала в святое место жить и пропала. Обнаружили ее в Нижнем Новгороде — якобы верующую вывезли туда и заставили работать.

В своем обращении к парламентарию Рыбина отметила, что свобода передвижения у паломников ограничена. Их принуждают выполнять тяжелую работу, запугивают, настаивают на продаже квартир. Покинуть обитель не могут сотни людей.

«Родственники <…> в отчаянии, они не могут забрать своих родных домой, боятся обращаться в правоохранительные органы», — пояснила женщина.

Ситуацию она уже обсудила с протоиереем Андреем Ефановым. Он заметил, что деятельность Иоанникия не соответствует устоям РПЦ, и усмотрел в ней признаки секты.

Марченко попросил компетентные органы проверить деятельность священнослужителя из Свято-Никольской обители.