Схиархимандрита из Кинешмы лишили сана за оружие и сектантство

«Церковный суд Кинешемской епархии, <…>, признал Иоанникия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», — говорится в сообщении.

В начале октября жительница Ивановской области попросила Следственный комитет проверить Свято-Никольскую обитель на сектантскую деятельность. К делу даже подключился депутат Госдумы Евгений Марченко. По предварительной версии, паломников обители принуждают к тяжелому труду и настаивают на продаже квартир.

Уже в конце октября схиархимандриту запретили проводить службы и освободили от должности.

Позже СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода, пишет РИА «Новости». Предварительно, верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней. А у самого Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и два миллиона рублей, которые не имеют отношения к имуществу РПЦ.