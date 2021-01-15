facebook_pixel
    15 января 2021, 16:45

    Схиархимандрита из Кинешмы лишили сана за оружие и сектантство

    Анастасия Калинина

    Церковный суд Кинешемской епархии Русской православной церкви лишил схиархимандрита Иоанникия (Ефименко) священнического сана. Судебное решение должен утвердить патриарх Кирилл. Информация об этом появилась на официальном сайте епархии.

    «Церковный суд Кинешемской епархии, <…>, признал Иоанникия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», — говорится в сообщении.

    В начале октября жительница Ивановской области попросила Следственный комитет проверить Свято-Никольскую обитель на сектантскую деятельность. К делу даже подключился депутат Госдумы Евгений Марченко. По предварительной версии, паломников обители принуждают к тяжелому труду и настаивают на продаже квартир.

    Уже в конце октября схиархимандриту запретили проводить службы и освободили от должности.

    Позже СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном удержании людей на территории Никольского прихода, пишет РИА «Новости». Предварительно, верующих убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней. А у самого Иоанникия нашли травматическое оружие без разрешительных документов и два миллиона рублей, которые не имеют отношения к имуществу РПЦ.