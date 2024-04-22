Общество 22 апреля 2024, 01:00 Шестидневная рабочая неделя началась в России РИА «Новости»

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В России началась шестидневная рабочая неделя. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем из-за переноса выходного на понедельник. Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая.

После первомайских праздников россиян ждет двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая.

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Первого мая в России празднуют День весны и труда, в городах проходят праздничные мероприятия. Его отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.

Во время празднования Дня Победы россияне будут отдыхать четыре дня. День Победы отмечают во всех странах, пострадавших во время Второй мировой войны. Всего в последнем месяце весны 11 нерабочих дней. Из 31 календарного дня — 20 рабочих.