Шесть новых случаев коронавируса зафиксировали в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом в России, сообщил оперативный штаб. Пять человек — в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заболевшие приехали из Италии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление оперативного штаба.
В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что в последние две недели все зараженные вернулись из Италии. В срочном порядке всех носителей возбудителя госпитализировали. Их разместили в инфекционных боксах.
Состояние зараженных удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме.
РИА «Новости» уточнило, что удалось установить всех людей, с которыми зараженные общались. Их поместили под медицинское наблюдение.