Шесть новых случаев коронавируса зафиксировали в России

В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что в последние две недели все зараженные вернулись из Италии. В срочном порядке всех носителей возбудителя госпитализировали. Их разместили в инфекционных боксах.

Состояние зараженных удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме.



РИА «Новости» уточнило, что удалось установить всех людей, с которыми зараженные общались. Их поместили под медицинское наблюдение.