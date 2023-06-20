Эксклюзив 20 июня 2023, 15:14 Схему мошенников с использованием сервисов бронирования отелей назвали типичной Аналитик Ульянов: мошенники используют в схемах отсутствие критического мышления жертв РИА «Новости»

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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники привлекают жертв легким заработком. В объявлениях указывается, что нужно всего лишь ставить оценки отелей на сервисе бронирования Booking. Когда человек переходит по ссылке, то ему предлагают помочь интернет-магазинам в продажах. Людей привлекают обещанием заработка в несколько десятков тысяч рублей в день. Но доступ открывают только по предоплате. Как заявил в беседе с «360», руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, это типичная схема, которую используют мошенники, чтобы заинтересовать легкими деньгами потенциальных жертв.

Эксперт отметил, что главная идея злоумышленников — поймать интерес человека, который в силу каких-либо обстоятельств ищет дополнительный заработок, не требующий квалификации и со свободным графиком.

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«Мошенникам важно заинтересовать потенциальную жертву. Поэтому повод, что можно заработать хорошие деньги и не сильно при этом вкладывать, по большому счету работает сразу. Эта схема работает уже много лет и остается достаточно успешной», — заявил Ульянов.

Он добавил, что даже наученные горьким опытом люди снова попадаются на такие уловки, поддаваясь на обещания, что им помогут вернуть украденные деньги. Чтобы не попасть в такую ловушку, нужно включать критическое мышление и следовать принципу, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

«Если мы говорим о подработке, то тут у любого человека должно быть понимание, что есть работа, которая стоит определенных денег. Поэтому если есть какие-то аномальные отклонения по выплатам, то от нее нужно отказаться, потому что с высокой долей вероятности, в этом деле что-то не чисто», — добавил Ульянов.

Эксперт отметил, что также важно не реагировать на уловки мошенников, которые давят на то, что такое выгодное предложение доступно только сегодня и сейчас. Под такой психологической уловкой человек не хочет упускать выгодное предложение, но в результате теряет собственные деньги, объяснил он.

Вернуть утраченные средства можно, если быстро реагировать на обман и сообщить в банк, что транзакция или открытие доступа к счету произошло по ошибке или без желания владельца. Но здесь также важно понимать, что возврат произойдет не быстро. Банки обычно проводят собственные расследования. Но если деньги сняли и уже прогнали через несколько других кредитных учреждений или даже обналичили, то в этом случае уже не поможет ничего. Следующей инстанцией, куда нужно обратиться — это правоохранительные органы. Они помогут найти и наказать мошенников.