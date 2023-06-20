Общество 20 июня 2023, 13:47 Мошенники начали использовать сервисы для бронирования отелей в своих схемах ВТБ: мошенники в своих схемах стали использовать сервисы для бронирования отелей

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Преступники в летний сезон решили использовать для обмана сервисы для бронирования отелей. С помощью таких ресурсов они пытаются получить персональные данные, а потом и деньги обычных россиян. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ на своем официальном сайте.

«Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в новом гибридном сценарии», — сказано в сообщении.

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Специалисты объяснили, что мошенники отправляют СМС, где предлагают оценить фотографии отелей и сервис бронирования на сайте Booking. Такой же текст появляется и в созданных ими группах в мессенджерах.

Преступники после этого дают ссылку на Telegram-канал, в котором клиент якобы может обсудить со своими «менеджером» условия работы, которая заключается в оценивании отелей. Когда человек переходит по объявлению, то ему уже предлагают помочь интернет-магазинам «в продажах». Жертве обещают, что она сможет получать несколько десятков тысяч рублей в день.

Также преступники отправляют клиенту ссылку на фишинготовый сайт, там его просят пройти предварительную регистрацию и написать свои ФИО, телефон и адрес электронной почты. После этому надо внести деньги на счет, чтобы начать оценивать разные товары в онлайн-магазинах.

«В конце каждого „рабочего“ дня на счете клиента первоначально инвестированная сумма увеличивается в два или в три раза. Однако вывести „заработанные“ деньги не получится, а любые попытки связаться с личным „менеджером“ ни к чему не приведут», — пояснили представители банка.

Ранее в ВТБ рассказали, что мошенники стали предлагать жителям России рефинансировать кредиты нескольких банков в один, а полученные средства переводить на якобы безопасный счет.