Шефство над городами и районами ДНР взяли более 20 регионов России

Более 20 российских регионов взяли шефство над муниципальными образованиями Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Российские регионы помогают обновить учебники в образовательных учреждениях ДНР, восстановить учреждения образования к 1 сентября, сообщает ТАСС.

«На сегодня как кураторы, как регионы-шефы за нашими районами и городами закреплено 22 субъекта Российской Федерации, но в целом в республике работают и помогают еще больше», — сказал Хоценко.

Ранее сообщалось, что Подмосковье поможет восстановить часть школ в ДНР к 1 сентября. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что внимание и чуткость ко всему, что происходит в ДНР и ЛНР, являются сейчас актуальными приоритетами в работе. Московская область взяла шефство над Тельмановским и Новоазовским районами ДНР. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин в июне подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей между субъектами. Помимо школ, Подмосковье окажет ДНР помощь в восстановлении дорог.