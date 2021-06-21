Шеф-повар раскрыл необычный рецепт холодного супа

В жару совсем не хочется есть тяжелую горячую пищу. Отличной альтернативой в такую погоду станут холодные супы — например, традиционный русский свекольник. Шеф-повар Роман Трусов рассказал, как сделать этот суп еще вкуснее, передала «Вечерняя Москва».

Для приготовления супа понадобится свекольный сок, свекла, нарезанная соломкой и отваренная, куриное яйцо, лимонный сок и тот самый необычный ингредиент — щавель. По словам шеф-повара, щавель придает супу кислинку и создает пенку, которая делает его еще вкуснее.

«Свекольник хорошо делать с щавелем, который образует приятную пенку. Уникальность этого супа именно в добавлении щавеля. Это неплохой ингредиент, дающий кислинку», — сказал Трусов.

Также он порекомендовал приготовить еще одно исконно русское блюдо — тюрю. Этот холодный суп состоит из томатного сука, измельченного лука, огурца и лимона.

Если все же хочется более основательной еды, всегда можно приготовить старый добрый борщ. Однако стоит помнить, что в его приготовлении тоже есть особые секреты — например, его не стоит готовить с поджаркой, вместо этого овощи следует просто потушить без масла.