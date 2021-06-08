Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Борщ считается главным супом, который должна уметь готовить каждая хозяйка. Шеф-повар Антон Самойлов рассказал об ошибке в приготовлении этого блюда, которую, как ни странно, допускают почти все. Об этом написал сайт «Утро.ру» со ссылкой на издание «Днепровская панорама».

В борщ ни в коем случае не следует добавлять овощную поджарку, заявил повар. Когда свеклу и морковь предварительно поджаривают на масле, вместе с мясным бульоном овощи делают суп очень жирным и вредным.

«Поджарка — овощной аналог мяса, то есть используется для создания жирного наваристого бульона», — сказал Самойлов.

А если поджарка еще и пригорит, она даст супу неприятный вкус, который окончательно его испортит.

Вместо обжаривания повар предлагает просто протушить овощи без масла, прежде чем закладывать их в борщ. А лучше — просто порезать и сразу закинуть в бульон.