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    08 июня 2021, 14:39

    Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

    Полина Гребенщикова

    Борщ считается главным супом, который должна уметь готовить каждая хозяйка. Шеф-повар Антон Самойлов рассказал об ошибке в приготовлении этого блюда, которую, как ни странно, допускают почти все. Об этом написал сайт «Утро.ру» со ссылкой на издание «Днепровская панорама».

    В борщ ни в коем случае не следует добавлять овощную поджарку, заявил повар. Когда свеклу и морковь предварительно поджаривают на масле, вместе с мясным бульоном овощи делают суп очень жирным и вредным.

    «Поджарка — овощной аналог мяса, то есть используется для создания жирного наваристого бульона», — сказал Самойлов.

    А если поджарка еще и пригорит, она даст супу неприятный вкус, который окончательно его испортит.

    Вместо обжаривания повар предлагает просто протушить овощи без масла, прежде чем закладывать их в борщ. А лучше — просто порезать и сразу закинуть в бульон.