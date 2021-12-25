Шеф-повар объяснил, как определить плохой ресторан

Плохой ресторан можно определить по определенным признакам, например, запаху кухни в зале. Об этом «Газета.ru» рассказал известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев.

По его мнению, если в зале ресторана пахнет кухней, то садиться за стол даже не следует.

«Это лишний раз говорит о том, что это не сломанная вытяжка, а люди сэкономили на вас», — заявил Ивлев.

Шеф уточнил, что если в ресторане произошла какая-то поломка важной инфраструктуры, то его необходимо закрыть до устранения неисправности. Ивлев отметил, что это правило относится и к ресторанам с открытой кухней. По его словам, ресторатору необходимо первоначально задуматься о покупке хорошей вытяжки, которая не создаст неудобства гостям.

Ивлев призвал не путать запах готовки и приятные ароматы, доносящиеся с кухни.

«Одно дело — если до вас иногда доносятся какие-то ароматы. А когда ты постоянно сидишь и пахнешь маслом, — это непрофессионально и неуважительно к гостю», — заявил телеведущий.

Ранее Ивлев провел мастер-класс и лекцию для самозанятых кондитеров Подмосковья.