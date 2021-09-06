Известный шеф-повар Ивлев провел мастер-класс для подмосковных кондитеров

Шеф-повар Константин Ивлев провел мастер-класс и лекцию для самозанятых кондитеров Подмосковья. Встречу организовало Министерство инвестиций, промышленности и науки региона. Многие ждали невероятных новых рецептов, а получили несколько очень важных советов и информацию для будущего развития.

Встреча со знаменитым поваром прошла в рамках программы поддержки предпринимательской инициативы. Всего производители домашних тортов посетят восемь мастер-классов и шесть семинаров. Первая встреча уже прошла. Ее провел Константин Ивлев. Но вместо того, чтобы готовить, все решили поговорить.

Во время мастер-класса, конечно, готовили. Но самыми ценными на встрече все-таки были не вкусовые ощущения, а смыслы и реальная бизнес-практика.

«Вы сейчас начинаете придумывать для других. Так придумайте и делайте то, что человек готов есть каждый день. Макарони каждый день ты есть не будешь, профитроли никому не нужны, а эклеры нужны всем, картошка нужна всем, берлинское печенье нужно всем. Понимаете? Потому что мы вскормлены на этом вкусе. Поэтому если хотите добиться успеха, не выпендривайтесь — делайте то, что нужно людям. Потому что вы работаете для людей», — пояснил Константин Ивлев.

На встрече много говорили о том, кто такой кондитер на самом деле, и на что нужно ориентироваться. Причем это все в очень непривычной для зрителей манере. Теплой и заботливой.

На этапе готовки к шефу присоединилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. В процессе приготовления она делилась информацией о том, какую помощь могут получить самозанятые в Подмосковье. И сколько людей приходит в легальное поле.

«Знаете, мне очень приятно сказать, что в Московской области уже на сегодняшний момент 248 тысяч человек стали самозанятыми. Чтобы вы понимали в начале этого года их было 168 тысяч. То есть почти 100 тысяч человек за восемь месяцев стали самозанятыми. И наша задача, не чтобы вы ими стали, а чтобы остались, развивались, масштабировали свой бизнес, чтобы он был успешным», — уточнила Екатерина Зиновьева.

Мастер-классы и семинары проходят по пяти направлениям.

«Меня заинтересовало то, что сказал министр касаемо компенсации маркет-плэйсам комиссии. Это очень интересно, потому что я произвожу шоколад ручной работы, и как раз одна из точек продаж это OZONE. Вот это заинтересовало. Я обязательно ознакомлюсь», — поделилась Ольга, шоколатье из Химок.

Подобные программы подготовлены не только для кондитеров. Запускается академия шитья, бьюти-мастерская, помощь дизайнерам и тем, кто планирует сроить бизнес на онлайн-преподавании.