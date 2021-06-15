Шеф-повар назвал самую опасную для употребления часть курицы

Блюда из курицы пользуются популярностью, но не всем известно, что употребление в пищу некоторых частей этой птицы может быть опасно. Об этом шеф-повар Сергей Синицын сообщил в эфире радиостанции Sputnik.

Если курицу пичкают какими-нибудь химикатами или в нее попадают какие-то паразиты, то прежде всего страдают внутренние органы. И поэтому потроха курицы — самые опасные для употребления в пищу.

Синицын также назвал самое безопасное в курице — это белое мясо грудки. Но и его следует подвергать тщательной термической обработке.

Варить курицу нужно как минимум два раза. Сначала несколько минут, потом слить бульон, а затем варить достаточно долго. Тогда она станет безопасна для употребления в пищу. Проваривать куриное мясо нужно всегда.

«Предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков», — рекомендовал кулинар.

При выборе курицы лучше отдавать предпочтение фермерской птице. Она может выглядеть не так, как товары некоторых производителей, которые прибегают к различным манипуляциям и вводят растворы, чтобы птица стала больше. На прилавке человек видит жирную тушку, но ничего хорошего в этом нет. Поэтому следует обратить внимание на то, чтобы на коже не было проколов, а товар не пах аммиаком.

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