Доктор Мясников предупредил о вреде супов

Употребление супов во многом полезно для здоровья. Но некоторым людям первые блюда противопоказаны из-за калорийности и большого количества соли. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что людям старше 50 лет и тем, кто страдает гипертонией или другими болезнями сердца, можно съедать в день не больше 2,5 грамма соли. Но в первых блюдах концентрация соли намного выше.

При этом врач отметил, что супы приносят организму и пользу, так как они запускают работу пищеварительной системы. Необходимо помнить о высокой калорийности первых блюд и лучше съедать с небольшой порцией супа второе блюдо.

Ранее Мясников предупредил, что кровавые слезы могут говорить об онкологическом заболевании или проблемах с печенью. Также такие слезы могут быть симптомом эндометриоза, при котором ткань слизистой оболочки полости матки прорастает за ее пределы.