Шашку Ельцина продали на аукционе

Шашку первого президента России Бориса Ельцина продали на онлайн аукционе «12-й стул». Лот оценили в 190 тысяч рублей.

Как сообщает «Комсомольская правда», оружие Ельцину подарил бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1992 году. В ножнах шашки есть металлическая пластина с гравировкой, на которой указано имя одаряемого и дарителя. Отмечается, что этот подарок был сделан в честь Дня независимости России (текущий День России — прим. ред).

Оружие с темляком выполнено по образцу шашки 1940-х годов. Оно хранится в деревянном ящике, выполненном из светлого дерева. Внутри ларец выложен фиолетовой тканью с петлями и замочками из позолоченной латуни.

Кто выставил лот на продажу и кто его купил по правилам аукциона не разглашается.

На днях на аукционе продали письмо поэта Иосифа Бродского. Изначально лот выставили за 800 тысяч рублей, но в ходе торгов цена выросла и письмо ушло за 2,2 миллиона рублей.