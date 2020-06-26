Письмо Бродского продали на аукционе в Москве за 2,2 млн рублей

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Сам документ представляет собой рисунок молодого человека и девушки, сидящих в поле. Между ними на пишущей машинке набран текст стихотворения под названием «Сонет для Танечки Румянцевой».

Письмо датировано 1967 годом. Татьяна Румянцева — это общая подруга Иосифа Бродского и петербургской художницы Марианны Басмановой.

Стартовая цена лота составляла 800 тысяч рублей. Но в ходе аукциона цена выросла и письмо ушло за 2,2 миллиона рублей.

Как сообщила газета «Известия», кто выставил на аукцион этот лот неизвестно. Также организаторы торгов не стали раскрывать личность покупателя.

Интерес к Иосифу Бродскому в этом году необычайно высок. В мае поэту могло исполниться 80 лет. В честь этого юбилея около музея-квартиры поэта «Полторы комнаты» в Доме Мурузи появилось граффити с портретом литератора. Но по решению администрации рядом стоящей школы, портрет поэта закрасили белой краской.