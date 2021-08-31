Шаманизм предложили включить в традиционные религий в России

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину официальное обращение с просьбой включить шаманизм в число традиционных религий в стране, сообщило РИА «Новости».

Обращение, по словам верховного шамана России, было передано в управление по религиозным вопросам. Копии обращения направили председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину.

«Одним из главнейших итогов съезда явилось решение его участников обратиться к Вам и другим органам государственной власти Российской Федерации с предложением признать шаманизм в числе основных религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России», — говорится в обращении к президенту.

Третий Всероссийский съезд шаманов открылся 7 августа в столице Тывы Кызыле. Кара-оол Допчун-оол был избран на нем верховным шаманом России.

В апреле бурятские шаманы вместе с христианами, индуистами, мусульманами и жрецами Вуду провели международный молебен для спасения Байкала. Во время камланий бурятам даже явился дух одного из покровителей озера. Общественники надеются, что молитвы верующих будут услышаны, но при этом не забывают о своей работе, продвигая экопроекты по сохранению Байкала.