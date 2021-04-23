Бурятские шаманы привлекли другие религии к молитвам за Байкал. Теперь их могут объявить еретиками

Бурятские шаманы вместе с христианами, индуистами, мусульманами и жрецами Вуду провели международный молебен для спасения Байкала. Во время камланий бурятам даже явился дух одного из покровителей озера. Общественники надеются, что молитвы верующих будут услышаны, но при этом не забывают о своей работе, продвигая экопроекты по сохранению Байкала.

Международный молебен в защиту Байкала состоялся во Всемирный день Земли, 22 апреля. К мероприятию присоединились шаманы из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Тувы и Москвы. Связаться всем помогли интернет и платформа Zoom, сообщил сайт «Тэнгэри».

Вместе с российскими энтузиастами за самое глубокое озеро в мире молились в Китае, Монголии, Германии, Австрии и Африке. Всего — в 20 странах мира. К своим богам и духам обращались не только шаманы, но и христиане, мусульмане, индуисты и жрецы культа Вуду.

По свидетельству шаманов, на обряде спустился онгон хозяина озера Байкал, один из 13 хатов-покровителей — Бахар Хара Ноен. Религиозные деятели планируют проводить такие собрания в День Земли ежегодно. Правда, уже в защиту не только Байкала, но и других мест планеты, которые нуждаются в помощи.

Общие молитвы не редкость

Религиовед Денис Батарчук заявил «360», что подобные общие молитвы не революция и не инновация. Когда происходили какие-то серьезные события глобального масштаба, религиозные лидеры различных конфессий разных стран призывали своих единоверцев к вознесению молитв.

«Были совместные молитвы и у христиан с иудеями, и у иудеев с мусульманами, и прочее. В начале 90-х годов, когда у нас начались все эти демократические преобразования, патриарх Алексий II обратился к главам всех конфессий, и они вместе молились», — вспомнил теолог.

Он рассказал, что существует Всемирный совет церквей. Он создавался как объединительный институт внутри христианства, но они время от времени привлекали и другие вероисповедания и совершали такие символические молитвословия. И не онлайн, а в непосредственной близости друг от друга. Помимо представителей основных религиозных течений, там были и шаманы, и индейские знахари, и многие другие.

Верующих могут уличить в нарушениях

«Но традиционалисты всегда высказывались против подобных мероприятий, потому что их вера запрещает совместные молитвы с инакомыслящими. Поэтому подобные молебны — жест доброй воли, как правило, исходящий от каких-то спикеров той или иной религиозной организации. Но среди адептов это всегда вызывает массу споров и противоречий», — пояснил Денис Батарчук.

Например, в так называемых «Апостольских правилах» православной церкви сказано, что с еретиками — католиками, протестантами — молиться недопустимо. Что уж говорить о представителях других религий. Но это было в стародавние времена, церковь, как и весь мир, не стоит на месте. И хотя, по словам эксперта, изменения в каноническое право не вносятся де-юре, де-факто они существуют.

«Раньше эти меры имели некий охранительный характер, чтобы люди не попали под влияние инакомыслящих, не отклонялись от правильного курса. Сейчас это, конечно, уже теряет свой смысл и свою остроту, но правило никто не отменял. И если у кого-то появится желание уличить в нарушении, он будет иметь на это право», — сказал Денис Батарчук.

Пора объединяться, а не искать различия

Не надо забывать, что Россия — страна не просто многонациональная, но и многоконфессиональная, отметил религиовед. Этнос настолько перемешан друг с другом, что молитва бурята с католиком выглядит совершенно естественно. И такая совместная акция имеет большое общественное значение.

«Люди увидели, что, невзирая на разногласия доктрин и вероучений, верующие собирались воедино ради сохранения Байкала. Мы уже настолько устали от всякого рода противостояний по разным поводам, от этой возни, постоянного дележа, что хочется что-то общее иметь. А в остальном, что называется, договоримся», — сказал теолог.

Денис Батарчук выразил уверенность, что, хотя объединяться всегда труднее, это куда более правильно, чем искать друг у друга отличия и тыкать этим в лицо. Пора просто взяться за руки и делать какое-то общее дело, это всегда будет на пользу.

Работа экологов

Руководитель проекта «Сохранение озера Байкал», член общественного совета Минприроды Екатерина Удеревская уверена, что молитвы не лишние, ведь шаманы являлись хранителями озера издревле. У них есть своя связь с природой, духами и конкретно с Байкалом. Но одними молитвами не обойтись.

Источник фото: wikipedia.org

«Как говорится в пословице, на Бога надейся, а сам не плошай. Ситуация на Байкале сейчас критическая. Еще в 2014 году озеру поставили диагноз „эвтрофикация“, то есть заболачивание из-за поступления в акваторию биогенных элементов: фекальных, бытовых, нефтесодержащих сточных вод», — пояснила Екатерина Удеревская.

Эколог рассказала, что в районах населенных пунктов самого чистого озера на планете, которое является стратегическим запасом пресной воды всего человечества, кишечная палочка превышает нормативы в 140–400 раз. Это сбросы от байкальского флота.

«Сейчас мы занимаемся проектом, который предусматривает комплексное решение вопросов, в том числе и экологически направленное развитие инфраструктуры железнодорожных, автомобильных, авиа- и водных путей природной байкальской территории», — рассказала Екатерина Удеревская.

Также сейчас на Байкал готовится к запуску пилотный проект «Эко-Судно». Оно будет способно перерабатывать свои же отходы в энергию для отопления и освещения. И, конечно, в обязательном порядке судно будет оснащено очистными сооружениями.