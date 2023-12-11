Эксклюзив 11 декабря 2023, 12:04 Сезонный фактор. Почему в России снизились оптовые цены на бензин Аналитик Баженов объяснил снижение оптовых цен на бензин сезонностью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Стоимость бензина в опте в России снизилась под влиянием сезонного фактора, с марта 2024 года потребителей ждет повышение цен. Об этом «360» рассказал руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов.

По данным «Коммерсанта», в опте бензин в России подешевел на 15%, цены достигли годового минимума. Баженов отметил, что речь идет именно об оптовом сегменте. По его словам, в рознице практически нет значимых изменений стоимости.

Реклама

«Если мы и регистрируем снижение цен, то в районе нескольких десятков копеек максимум. То есть речь идет о 10-15 копейках, не более того», — уточнил глава аналитического центра «Независимый топливный союз».

В опте стоимость опустилась в силу сезонного фактора. В декабре всегда наблюдается нижний потолок цен на бензин, указал собеседник «360».

Это чистой воды сезонная история — спрос всегда снижается в это время при том же объеме предложения. Иногда оно даже возрастает, потому что нужно определенные мощности освободить перед выходом на праздники и, соответственно, цены обычно снижаются в декабре. Это абсолютная норма, ничего такого здесь нет. Григорий Баженов руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз»

Собеседник «360» обратил внимание, что, как и в 2022 году, снова активизировалась система лояльности. Она позволяет получать скидку до двух-трех рублей с литра при заправке от определенной суммы. Именно через этот механизм происходит снижение цен в рознице, пояснил специалист.

Когда ждать повышения цен?

По словам Баженова, следующий цикл подорожания ожидается с марта, поскольку это классическая ситуация. Дальше нужно будет анализировать динамику.

«Если она будет типичной, то цены в течение 2024 года вырастут в пределах инфляции. Если атипичной, как в 2023 году, то есть будет более резкий рост цен, более значимый, и при этом не будут долго опускаться цены, значит, превысит инфляцию. Но это менее вероятно», — подытожил собеседник «360».