Общество 11 декабря 2023, 09:50 Оптовые цены на бензин в России упали на 15% «Коммерсант»: оптовые цены на бензин упали на 15% за ноябрь Aleksander Lyskin/Global Look Press

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Оптовые цены на бензин за ноябрь снизились на 14-15%. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Цены вернулись к уровню начала года. Причинами стали сезонное сокращение спроса, рост объемов производства и осеннее эмбарго. На высоком уровне сохранились лишь цены на зимнее дизельное топливо. Это, вероятно, связано со спросом со стороны крупных потребителей.

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По мнению экспертов, с которыми пообщались журналисты издания, цены стабилизировались до весны. Некоторые собеседники газеты допустили рост цен на бензин после президентских выборов.

Восьмого декабря Аи-92 стоил 41,6 тысячи рублей за тонну — на 15% меньше, чем в середине ноября. Аи-95 стоил 46,3 тысячи рублей за тонну — на 14% меньше, чем месяцев ранее.

В конце ноября стало известно, что правительство России не поддержало внесенный депутатами ЛДПР законопроект о введении предельно допустимых цен на бензин и дизельное топливо из-за возможного негативного влияния на рынок.