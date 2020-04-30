Сезон комаров наступает в России. Могут ли насекомые переносить коронавирус?

Каждый день на улице становится теплее, а это значит, что совсем скоро появятся комары. Насекомые могут переносить опасные заболевания, к которым относится и коронавирус. Но точного ответа на вопрос о возможности заболеть COVID-19 из-за укуса комара пока нет.

Заведующая отделением острых нейроинфекций Инфекционной клинической больницы № 1 София Русанова заявила «360», что комары передают многие инфекционные заболевания. В связи с этим невозможно назвать вероятность того, что человек может заразиться коронавиусом от этого насекомого.

«Я COVID-19 вижу впервые, как и вы, а другие коронавирусы известны уже очень давно. Жили с нами очень давно и передаются воздушно-капельным путем и, собственно говоря, контактно-бытовым путем. Из-за этого может вызывать катаральный синдром и кишечные проявления», — отметила она.

Русанова добавила, что однозначно нельзя ответить на вопрос о заражениях от комаров, так как он еще не изучен.

«Теоретически возможно все, а практически неизвестно, как оно возможно. Комары переносят малярию, это доказанная инфекция. Еще комары переносят желтую лихорадку, например, которая относится к высоко опасным инфекциям», — заключила медик.

В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заверила, что заразиться коронавирусом от комаров нельзя.

«Комары кусают один раз в жизни и не являются переносчиками этой инфекции», — пояснила она.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Марьинский рассказывал сайту Kp.ru, что во время укуса комар высасывает кровь у человека, которая затем переваривается. Большинство бактерий и вирусов при этом погибают. Когда комар кусает кого-то второй раз, то он ничего не впрыскивает.