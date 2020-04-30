Сезон комаров наступает в России. Могут ли насекомые переносить коронавирус?
Заведующая отделением острых нейроинфекций Инфекционной клинической больницы № 1 София Русанова заявила «360», что комары передают многие инфекционные заболевания. В связи с этим невозможно назвать вероятность того, что человек может заразиться коронавиусом от этого насекомого.
«Я COVID-19 вижу впервые, как и вы, а другие коронавирусы известны уже очень давно. Жили с нами очень давно и передаются воздушно-капельным путем и, собственно говоря, контактно-бытовым путем. Из-за этого может вызывать катаральный синдром и кишечные проявления», — отметила она.
Русанова добавила, что однозначно нельзя ответить на вопрос о заражениях от комаров, так как он еще не изучен.
«Теоретически возможно все, а практически неизвестно, как оно возможно. Комары переносят малярию, это доказанная инфекция. Еще комары переносят желтую лихорадку, например, которая относится к высоко опасным инфекциям», — заключила медик.
В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заверила, что заразиться коронавирусом от комаров нельзя.
«Комары кусают один раз в жизни и не являются переносчиками этой инфекции», — пояснила она.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, энтомолог Вадим Марьинский рассказывал сайту Kp.ru, что во время укуса комар высасывает кровь у человека, которая затем переваривается. Большинство бактерий и вирусов при этом погибают. Когда комар кусает кого-то второй раз, то он ничего не впрыскивает.