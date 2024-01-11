Общество 11 января 2024, 11:24 Севший в поле самолет Сочи — Омск распилят на металлолом Shot: приземлившийся в поле самолет «Уральских авиалиний» утилизируют Stringer/news.ru/globallookpress

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Авиалайнер «Уральских авиалиний», который приземлился в поле под Новосибирском, разберут на металлолом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Специалисты внимательно изучили самолет и приняли решение его утилизировать. По данным канала, на восстановление авиалайнера уйдет слишком много средств, поэтому борт распилят на части. Из самолета достанут техническое оснащение и вывезут его.

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Аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Сочи — Омск, произошла 12 сентября. Авиалайнер сел посреди пшеничного поля в Новосибирской области, так как у самолета отказала гидравлическая система. Пилоты решили не приземляться в Омске, потому что боялись катастрофы из-за нехватки длины взлетно-посадочной полосы.

Ранее летевший в Горно-Алтайск самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Воздушное судно благополучно приземлилось с выпущенными закрылками. Никто из пассажиров не пострадал, по факту вынужденной посадки началась доследственная проверка.