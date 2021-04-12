Северодвинцы устроили заплыв на байдарках в огромной луже

Огромная лужа от растаявшего снега затопила площадку около детско-юношеского центра Северодвинска. Педагоги устроили для воспитанников заплыв на байдарках. Об этом сообщило издание «Архангельск онлайн».

Преподаватель центра Олег Давыденко заявил, что воспитанники просто катались в свое удовольствие. Никаких соревнований на скорость для них не устраивали.

«Главное — это радость ребят. Больше 30 лет работаю с детьми, точно знаю, что лет через 20 они будут вспоминать это веселое приключение», — подчеркнул он.

Телеканал «Регион 29» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал фотографии с места события. На опубликованных кадрах видно, как воспитанники центра посреди детской площадки катаются на одноместных байдарках в гигантской луже.

Накануне такой же заплыв на самодельных плотах устроили жители Екатеринбурга в парке Энгельса. Растаявший снег затопил всю территорию.

В администрации города пояснили, что в парке нет дренажной системы для отвода воды. Организовать ее там нельзя, так как это зеленая территория. Кроме того, на этом месте ранее располагалось кладбище.