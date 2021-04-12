Парк Энгельса в Екатеринбурге затопило. Дети плавают на деревянных плотах

Растаявший снег затопил дорожки в екатернибургском парке Энгельса. Власти установили деревянные настилы, которые предприимчивые дети начали использовать в качестве плотов, чтобы передвигаться по «уральской Венеции».

Глава комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова и директор компании, занимавшейся озеленением парка Зеленая Роща, Мария Штань объяснили изданию «Е1», что дренажную систему в парке нельзя провести сразу по нескольким причинам. Это «зеленая территория», да и самим гражданам не понравилось бы, если бы в парке что-то раскопали. К тому же прежде на этом месте располагалось кладбище.